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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهنئ قادة بدول الجوار الروسي بالذكرى الـ78 للنصر على النازية

بوتين
بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من قادة دول الجوار الروسي بحلول الذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).


وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم الاثنين - "بعث الرئيس فلاديمير بوتين برقيات تهنئة لزعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ولشعبي جورجيا ومولدوفا بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".


وجاء في تهنئة الرئيس الروسي، بحسب البيان، "نوجه التحية والاحترام العميق لجميع أولئك، الذين مكنتهم مآثرهم من سحق الغزاة النازيين والدفاع عن حرية وطنهم.. ومن واجبنا الأخلاقي اليوم الحفاظ على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة، التي ورثها آباؤنا وأجدادنا، وعدم السماح بتشويه الحقيقة التاريخية عن الحرب الوطنية العظمى وتبريرات النازيين والمتواطئين معهم وورثتهم الأيديولوجيين الحاليين".


وفي السياق، أعلن مصدر في اللجنة المنظمة لمهرجان "برج سباسكايا" الدولي للموسيقى العسكرية أن أكثر من 40 مجموعة موسيقية عسكرية ستشارك في استعراض النصر بالساحة الحمراء غدا الثلاثاء. 


وأوضح أنه سيتم خلال العرض العسكري عزف أكثر من 30 مقطوعة موسيقية، بعضها تم عزفه في استعراض النصر في 24 يونيو 1945، بما في ذلك المارش العسكري "الموكب" لسيميون تشيرنيتسكي و"مسيرة الطيارين" ليوليا خايت، وكذلك "البطل" و"انتصار المنتصرون". 


وكان تيموفي ماياكين، وهو من قادة الفرق الموسيقية العسكرية المعروفين في روسيا، قد أشار إلى أنه سيتم تشكيل فرقة موسيقية مشتركة يدخل فيها بعض المشاركين الدائمين في مهرجان "برج سباسكايا"، بما في ذلك الأوركستر المركزي لوزارة الدفاع الروسية والأوركستر المركزي للقوات البحرية وغيرها. 


المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف كان قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات الخاصة الأمنية الروسية تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن في 9 مايو خلال احتفالات "عيد النصر.

 

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