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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ويستمر الغياب إفريقيا.. اتحاد الكرة يقرر إلغاء منتخب الظل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن إلغاء مسؤلي الجبلاية فكرة إلغاء منتخب مصر للاعبين المحليين .

كان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد قرر دراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.


وقال المصدر  تصريحات خاصة لصدى البلد: اتحاد الكرة قرر إلغاء فكرة تشكيل منتخب الظل التي تم اقتراح تشكيله منذ فترة.

وأضاف : اتحاد الكرة يري أنه لا داعي لتشكيل منتخب الظل للاعبين المحليين في ظل معاناة الجبلاية قلة الموارد المالية لاسيما وأنه مرهق ماديا نظرا لحاجته الي وجود جهاز فني وكوادر فنية وإدارية ونظيرتها الطبية.

واتفق خبراء كرة القدم على رفض مقترح تشكيل منتخب الظل استنادا إلى سابق فشل الفكرة وكونه مرهق ماديا ولا تكون اي استفادة فنية من وراءه. 
 

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نجم الأهلي يرفض تشكيل منتخب الظل

ورفض أحمد نخلة لاعب النادي الأهلي السابق مقترح اتحاد الكرة بتشكيل منتخب الظل، مطالبا بضرورة الاهتمام بتطوير مسابقات الناشئين والاستعانة بخبراء كرة القدم وقال : موضوع منتخب الظل جديد، هنا عاوزين يجتهدوا فقط في استحداث أفكار جديدة بحيث تساهم فى تطوير الكرة المصرية".  

وأضاف أحمد نخلة: بالفعل عندك منتخبات بمختلف مسمياتها، وتضم أفضل العناصر.

واستطرد أحمد نخلة: أعتقد مقترح تشكيل منتخب الظل فيه إرهاق على الأندية وخصوصا الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لأنهم يشاركون في بطولات كثيرة، وأيضا تكلفة مالية علي مجالس إداراتها.

وقال: الصح اعمل مشروع بناء في جميع قطاعات الناشئين على مستوى كل الأندية المصرية، يقودها مدير فني للاتحاد فاهم ويمتلك خبرات كبيرة ويضع سيستم تسير عليه كل الندية، من أسلوب اللعب وكيفية تطوير مستوى اللاعب فنيا ومهاريا وتكتيكيا.

واختتم: "يجب الاستعانة بخدمات نجوم كرة القدم السابقين فى تطوير الكرة المصرية على غرار الدكتور طه إسماعيل أو كابتن شطة أو الدكتور محمود سعد، أو مدرب أجنبي م أجل المساهمة فى تطوير الكرة المصرية باعتباره شيء مهم جدا.

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فكرة منتخب الظل سبق فشلها

و علق محمد حليم المدير الفني لفريق “القناة” على مقترح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين وقال: مقترح منتخب الظل مكرر ومعاد واتحاد الكرة قام بطرحه منذ فترة كبيرة وتم تشكيله تحت قيادة سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق وكان مكلفا جدا ولم تكن هناك أي استفادة فنية من وراءه.

وتابع محمد حليم: لو مقترح تشكيل منتخب الظل هناك جدية في تفعيله سيكون جيد لأن هناك مواهب كثيرة جدا في قطاعات الناشئين والقسم الثاني تحتاج الي فرصة لإظهار امكانياتها الفنية.

وأضاف محمد حليم: “منتخب الظل يساعد الأندية في متابعة لاعبي القسم الثاني الذين سيتم اختيارهم بعد تشكيل منتخب الظل لابد من اتخاذ تفعيل تشكيل منتخب الظل شكل الجدية والاهتمام وليس للصورة الاجتماعية فقط لكونه سيفشل على غرار ما سبق”.  

 

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