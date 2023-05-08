أدني مستوى في عام .. الدولار يتلقي ضربة قوية أمام الاسترليني

وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، حيث بدأ الدولار الأسبوع تحت الضغط، وراهن المتداولون على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة الأمريكية مع الانتباه إلى بيانات التضخم والقروض التي تلوح في الأفق.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له عند 1.2668 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، وكان آخر تداول له أقل من ذلك ، مرتفعًا بنسبة 0.26٪ خلال اليوم.

الجنيه الاسترليني هو في بؤرة التركيز هذا الأسبوع قبل الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس، كما أنه يرتفع مقابل اليورو.

كانت العملة الأوروبية الموحدة في آخر مرة عند 87.23 بنسًا، بعد أن انخفضت إلى 87.11 بنسًا يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها مقابل العملة البريطانية هذا العام.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو بنسبة 16٪ تقريبًا من أدنى مستوياته في سبتمبر، وارتفع بنسبة 0.29٪ إلى 1.10505 دولارًا أمريكيًا، مدعومًا بتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الوحدة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.25٪ إلى 101.06. كان 100.78 الشهر الماضي هو الأدنى في عام.