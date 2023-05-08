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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هدى الإتربي تنشر صورآ جديدة مع كلبها علي إنستجرام

هدي الاتربي
هدي الاتربي

شاركت الفنانة هدي الإتربي متابعيها صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام. 

وظهرت هدي الإتربي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، رفقة كلبها  حازت علي إعجاب متابعيها.
 

ونشرت الفنانة هدى الإتربي صورًا من كواليس مسلسل “ضرب نار”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، عبرحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هدى الإتربي بملابس رياضية، واقفة داخل ملعب جولف، وعلقت كاتبة: “يمنى، ضرب نار، رمضان 2023”.

أبطال مسلسل “ضرب نار”

تفاصيل مسلسل ضرب نار مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركةسينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدىالإتربى، وسهير المرشدى، ودنيا المصرى، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسيرعبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

“ضرب نار” أبطال مسلسل أحمد العوضى الفنانة هدي الأتربي بملابس رياضية دراما رمضان 2023 دنيا المصري سهير المرشد سمين عبد العزيز شهر رمضان المقبل ياسمين عبد العزيز

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