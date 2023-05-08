وفد طبي من الكويت يزور جامعة الأزهر للوقوف على تميز القطاع وريادته

زار وفد طبي من دولة الكويت جامعة الأزهر للتعرف عن قرب على الخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها قطاع الطب بجامعة الأزهر على مستوى مرحلتي: «البكالوريوس - الدراسات العليا» في كليات: الطب البشري، وطب الأسنان.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بالوفد الكويتي الذي ضم: الدكتور عبد الرحمن الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، والدكتور راشد العازمي، عميد كلية طب الأسنان جامعة الكويت، والدكتور فؤاد العلي، عميد كلية الطب البشري بجامعة الكويت سابقًا، والدكتورة نوفة الشمري، استشاري الأشعة بوزارة الصحة الكويتية.

واستعرض الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، تاريخ الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام، موضحًا أن الأزهر الشريف مهد الوسطية والاعتدال في العالم؛ ففيه يدرس طلاب من أكثر من 100 دولة حول العالم، تدرس جميع المذاهب الفقهية التي تشمل التنوع الفكري المتضمن الرأي والرءي الآخر.

وأضاف صديق أن الأزهر الشريف تخرج فيه عديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم وعادوا إلى بلادهم وأصبحوا عوامل قوة داخل مجتمعاتهم؛ نتيجة التنوع الفكري الذي يربي عليه الأزهر الشريف أبناءه.

وحضر اللقاء الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات، والدكتور وائل المهندس، عميد كلية طب الأسنان بنين، والدكتور ياسر حلمي وكيل كلية الدراسات العليا، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، وحامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

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