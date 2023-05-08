مشروع مصري جديد يوفر 500 مليون دولار سنويا.. اعرف الحكاية وموعد التنفيذ

تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع مكون من 4 مراحل لإنتاج السيليكون ومشتقاته، إذ تستورد مصر 100% من احتياجاتها من السيليكون، ولكن يوفر المشروع لمصر حوالي 500 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية الخاصة بها.

مشروع إنتاج السيليكون

إنتاج السيليكون ومشتقاته

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يضم 4 مراحل، حيث جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، اعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلاً من تصديره خاماً للخارج.

وأكد الملا اليوم الاثنين، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة للمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولارًا للطن.

أوضح الملا أن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة، والتي تم تأسيسها في إطار خطوات إقامة المشروع الجديد وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.

مشروع إنتاج السيليكون

المساهمين بالمشروع الجديد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.

ويضم هيكل المساهمين في المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كلًا من:

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. الشركة المصرية للثروات التعدينية. وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في: الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية. بالشراكة مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ "، وشركة "ليبرا كابيتال" وشركة "وسط الصحراء للتعدين".

يتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محليا وخارجيا في السوق المصري والأسواق المجاورة.

ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية، تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة، وفي إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته، وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.

وسيقام المشروع بنظام (EPC+FINANCE) لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لا يضع أي أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.

وتتضمن مراحل اكتمال المشروع الجديد ما يلي:

من المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون "السيليكونات الوسيطة" والتي تدخل في صناعة المواد العازلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها، وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويًا اعتمادًا على توافر المواد الخام الأساسية محليًا المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.

وتهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويا، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.

ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.

السيليكون

استخدامات السيليكون

يُعد السيليكون من أهم العناصر المستخدمة في كثير من الأمور الحياتية والصناعات الإلكترونية.

وفيما يلي أهم استخداماته:

1- الطيران

يُعتبر السيليكون من المواد التي تتحمل الجهد والحرارة العالية بدرجة كبيرة لذلك يتم استخدامه في المواد اللاصقة ومانعات التسرب لإغلاق وحماية الأبواب والنوافذ والأجنحة وخزانات الوقود وقنوات التهوية والأسلاك الكهربائية وغيرها في الطائرات خاصة تلك الطائرات التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت.

2- البناء وترميم التماثيل

يُستخدم السيليكون في المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة لمنع تراكم الرطوبة والبكتيريا حيث أنه يحمي واجهات الزجاج من الأشعة فوق البنفسجية ويُساعد في ثباتها لمرونته وقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية مما يجعل البناء قادراً على المحافظة على المظهر والجودة بالإضافة إلى أن استخدام السيليكون يُساعد في ترميم بعض التماثيل الفنية مثل تمثال الحرية أو تماثيل مايكل أنجلو دون المخاطرة بسلامة المواد الأصلية أو تشويه التحفة الفنية.

3- الطلاء

يتم صناعة أنواع من الطلاء المضاف إليها السيليكون وذلك لاستخدامها في الحفاظ على الواجهات الخارجية للمنازل وعربات السكك الحديدية والجسور وحمايتها من أضرار الرطوبة والظروف الجوية المختلفة وذلك بسبب قدرته العالية على مُقاومة الظروف الجوية سواء كانت درجات الحرارة العالية أو حالات البرودة الشديدة دون حدوث تآكل أو تشققات في البناء مما يحافظ على رونقه وجماليته.

4- الإلكترونيات

يستخدم السيليكون في صناعة العديد من القطع الإلكترونية بما فيها أشباه الموصلات والترانزستورات والدارات، وذلك بفضل خاصيته شبه الموصلة التي تتيح نقل الكهرباء بشكلٍ مثاليٍّ بالإضافة إلى امتلاكه نقطة انصهارٍ عاليةٍ على عكس نظائره، وقبل استخدامه للأجهزة الإلكترونية، يصقل السيليكون على مرحلتين، أولًا تتم إزالة الأكسجين من المجمع ومن ثم يتم صقله لانتاج السِيليكون النقي.

وسجل اختراع الحواسيب الكمية التي تتفوق على الحواسيب العادية أحد المعالم الأخيرة في تكنولوجيا الحاسوب باستخدام الرقاقات القائمة على السيليكون. والتي يمكن لها أن تستبدل أجهزة الحواسيب العادية في القريب.

5- الألواح الشمسية

مع التغيرات المناخية والتركيز العالي لغازات الدفيئة، تزايد التركيز على استخدام مصادر الطاقات البديلة والمتجددة. وتعتبر الطاقة الشمسية واحدةً من أكثر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. ويمكننا بسهولةٍ تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباءَ دون الإضرار بالبيئة باستخدام الألواح الشمسية.

تتم صناعة معظم الخلايا الشمسية والألواح الشمسية باستخدام السيليكون بفضل خصائصه الفيزيائية والكيميائية حيث يعمل كشبه موصل يجعل من العنصر أكثر مواءمةً للألواح الشمسية. ومع ذلك لا يستخدم السِيليكون النقي بل يتم خلطه مع الشوائب بحيث يمكن أن تمتص الألواح والخلايا الطاقة من الشمس وتحوّلها إلى كهرباء.

6- صناعة السبائك

يستخدم السيليكون على نطاقٍ واسعٍ في صناعة السبائك في درجات حرارةٍ عاليةٍ جدًا تتيح تفاعله بسهولةٍ مع العناصر الأخرى كالحديد. ويستخدم بهدف منح السبائك الصلابة و كمزيلٍ للأكسدة ويساعد في إزالة الشوائب من الصلب. كما تعتمد صناعة الألمنيوم بشكلٍ كبيرٍ على استخدام سبائك السيليكون، إذ تستخدم هذه الأخيرة في لحام وتصنيع القوالب.

7- الصناعات الطبية

يستخدم زيت السِيليكون في صناعة مستحضرات التجميل والشامبو. بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات الطبية كالعدسات اللاصقة الضمادات وبعض الحقن المستخدمة في حقن الخلايا.

8- نمو النباتات

يساعد السيليكون على تحسين قدرة النباتات على تحمل الجفاف والبقاء على قيد الحياة لفترةٍ أطول دون ماء، كما يجعلها أكثر قدرةً على مهاجمة ومقاومة مسببات الأمراض الفطرية التي قد تودي بحياة النبات أو تضعفه بشكلٍ كبيرٍ حتى يصبح أكثر عرضةً لبقية المؤثرات المحيطة.

9- صناعات مختلفة

يستخدم زيت السيليكون كمادة تشحيمٍ. في حين يستخدم السيليكون الصناعي المطاط كمانع تسربٍ للماء في الحمامات والنوافذ والأنابيب والأسقف. كما يستخدم كمادةٍ لاصقةٍ تساعد في أعمال الصيانة المنزلية البسيطة.