حمادة خطاب الأول عالميا يبدع في تلاوات مختلفة بالقراءات العشر.. فيديو

قرأ الدكتور حمادة خطاب، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية لحفظ القرآن فرع القراءات السبع، تلاوة قرآنية من آيات مختلفة من القرآن الكريم وذلك بقراءات متعددة.

وفاز الدكتور حمادة محمد السيد خطاب، المدرس بقسم القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع القراءات السبع، والتي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام.

وحصل حمادة خطاب، على شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه، تقديرا له على هذا الانجاز الكبير.

وحظي حمادة خطاب، بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

