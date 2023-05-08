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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول مرة برأس البر..أتوبيسات سياحية لنقل الركاب

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد ٢ أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة ، معلنة أيضًا عن تشغيل الاتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل و غدًا بمدينة دمياط من منطقة السوسنة وحتى ميدان الساعة مرورًا بميدان الشهابية " مجانًا " بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى،  على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم و كذلك يومين..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان الاتوبيسين سيساهما فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف ، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل ، والعكس ، لافتة الى ان الاتوبيس الواحد يستوعب ٧٢ راكب وذلك باجمالى ١٤٤ راكب للاتوبيسين ..

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر الى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى انها ساهمت الفترة الاخيرة بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى و الاتوبيسين.

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دمياط اتوبيس سياحى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الرسوم الدكتورة منال النقل السياحي شارع بورسعيد شارع النيل منال عوض محافظ دمياط ميدان الساعه منظومة النقل

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