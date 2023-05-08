أول مرة برأس البر..أتوبيسات سياحية لنقل الركاب

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد ٢ أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة ، معلنة أيضًا عن تشغيل الاتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل و غدًا بمدينة دمياط من منطقة السوسنة وحتى ميدان الساعة مرورًا بميدان الشهابية " مجانًا " بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم و كذلك يومين..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان الاتوبيسين سيساهما فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف ، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل ، والعكس ، لافتة الى ان الاتوبيس الواحد يستوعب ٧٢ راكب وذلك باجمالى ١٤٤ راكب للاتوبيسين ..

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر الى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى انها ساهمت الفترة الاخيرة بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى و الاتوبيسين.