مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أهم الاحداث الكروية على الساحة الرياضية و ابرزها هو انسحاب الزمالك من مباراة بطولة السوبر لهذا العام .

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اعتذر نادي الزمالك عن المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي بداعي عدم حسم لجنة الاستئناف فى اتحاد الكرة عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء بعد ايقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وبات نادي الزمالك خارج نطاق مباراة السوبر المصري القادمة وتغريمه نصف مليون جنيه بعد اعتذاره عن خوض اللقاء.

كد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحاب أو معتذر عن السوبر المصري".



وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تم إقامته مؤخرًا".



وأضاف: "السوبر المصري بشكله الجديد تختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف تضم أربع فرق وقدم تحمل اسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".

أعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي».

وأضاف «عقوبة نادي الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».



وأوضح إيهاب الكومي: أن «البند 67 من لائحة العقوبات، ينص على أن لجنة التظلمات توقف قرار لجنة الانضباط لحين الفصل في العقوبات».