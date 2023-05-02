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الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي بشأن انتشار البطيخ المسرطن . 

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حذر النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، المواطنين من شراء البطيخ في بداية الموسم والانتظار لحين انتهاء أول أسبوعين من الموسم.

ونفى أبو اللوز، خلال كلمته بورشة عمل مشروع تحسين إدارة الموارد المائية، وجود أي مواد مسرطنة في البطيخ المصري، مؤكدًا أنه آمن للاستهلاك، حتى الذي يظهر فيه قلب فارغ لا يشكل خطرًا على الصحة، وإنما يعاني من نقص في المادة السكرية والطعم فقط.

وأبدى الأمين العام لنقابة الفلاحين، تحفظه على شراء البطيخ في بداية الموسم، مفسرا ذلك بأن معظم الإنتاج المبكر يحتوى على كميات أكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعية المكثفة، حيث يلجأ المزارع لذلك حتى يضمن سعراً مناسباً فى بداية الموسم.

كما نصح النوبي أبواللوز، بالتخلص من البطيخ الذي تظهر فيه هذه الظاهرة بشكل “كبير” وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف ليس بسبب سلامة البطيخ لكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط، وهذا ما يؤكده خبراء الزراعة في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، فإن تناول البطيخ بكميات كبيرة قد يسبب بعض الآثار الجانبية فمثلاً، قد يسبب اضطرابات في الأمعاء بسبب غناه بمادة الليكوبين، مما يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم والغاز .

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن البطيخ يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، إلا أنه قد لا يكون جيدًا لمرضى السكر .

كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى انخفاض ضغط الدم، وقد يسبب تناول البطيخ ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

وأخيرًا، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول كميات كبيرة من البطيخ لأنه قد يزيد من مستوى السكر في الدم ويؤدي إلى سكر الحمل .

مريم كمال البطيخ البطيخ المسرطن

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