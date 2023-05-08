أخد منها مؤخر الصداق.. تطور جديد في خلاف حسن شاكوش وزوجته..فيديو

كشف هايدي الفضالي محامية زوجة حسن شاكوش، كواليس وتفاصيل الخلاف بين موكلتها والمطرب حسن شاكوش.

وقالت هايدي الفضالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشاجرة زوجية حدثت بين موكلتي وزوجها حسن شاكوش، وخرجت من منزلها بدون أي شيء من متعلقاتها الخاصة ".

وأضافت هايدي الفضالي:" مؤخر الصداق الخاص بموكلتي لم يتم كتابته في قسيمة الزواج وتم كتابته في إيصال امانة لكن هذا الإيصال إتاخذ من موكلتي بدون إرادتها وهذا الأمر تبديد ".

وتابعت هايدي الفضالي:" حسن شاكوش أخذ مؤخر صداق موكلتي وتم تلفيق قضية سرقة لموكلتي ".

واكملت هايدي الفضالي:" هناك حالة سب وقذف وتهديديت مثبتة من شقيق حسن شاكوش وهي محل التحقيق حاليا ".