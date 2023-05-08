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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قضايا مرفوعة.. طليق زوجة حسن شاكوش يفجر مفاجأة مدوية..فيديو

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

كشف أحمد خليل طليق زوجة المطرب حسن شاكوش، كواليس وتفاصيل  علاقته بزوجة حسن شاكوش .

 

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 وقال أحمد خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا لست على تواصل مع زوجة حسن شاكوش ومنفصل منذ أكثر من عام ونصف ولا يوجد تواصل مع طليقتي أو أهل طليقتي ".

 

 وأضاف أحمد خليل:" كان هناك مشاكل بيني وبين طليقتي وهناك قضايا مرفوعة من طرفي وطرفهم ".

 

 وتابع احمد خليل:"  طليقتي حصلت على مستحقاتها بعد طلاقها مني وهي تنفي حصولها على مستحقاتها بعد الطلاق".

 

 وتابع أحمد خليل:" اتفقنا على الطلاق بسبب تواجد أسباب مرضية "، مضيفا:" لم أتعاون مع حسن شاكوش ضد طليقتي ولم أتواصل معه مطلقا ولا أعرفه معرفة شخصية ".

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