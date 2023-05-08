قضايا مرفوعة.. طليق زوجة حسن شاكوش يفجر مفاجأة مدوية..فيديو

كشف أحمد خليل طليق زوجة المطرب حسن شاكوش، كواليس وتفاصيل علاقته بزوجة حسن شاكوش .

وقال أحمد خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا لست على تواصل مع زوجة حسن شاكوش ومنفصل منذ أكثر من عام ونصف ولا يوجد تواصل مع طليقتي أو أهل طليقتي ".

وأضاف أحمد خليل:" كان هناك مشاكل بيني وبين طليقتي وهناك قضايا مرفوعة من طرفي وطرفهم ".

وتابع احمد خليل:" طليقتي حصلت على مستحقاتها بعد طلاقها مني وهي تنفي حصولها على مستحقاتها بعد الطلاق".

وتابع أحمد خليل:" اتفقنا على الطلاق بسبب تواجد أسباب مرضية "، مضيفا:" لم أتعاون مع حسن شاكوش ضد طليقتي ولم أتواصل معه مطلقا ولا أعرفه معرفة شخصية ".