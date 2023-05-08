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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. تفاصيل

صدى البلد

تجري نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد البلاغات المتبادلة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية. 


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وخلافات الطرفين وصحة أقوال الزوجة بأن زوجها حسن شاكوش استولى على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه وأيضا اتهام زوجها لها بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه قبل تركها منزل الزوجية. 


وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة مجرد خلاف بين زوجين ولا يوجد تقرير طبي من الزوجة يفيد تعرضها للضرب من زوجها حيث اكتفت باتهامه بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة حرره لها بديلا لمؤخر الصداق كما أن في المقابل قام حسن شاكوش باتهامها بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه "محضر قصاد محضر". 


وأضافت المصادر أن النيابة هي الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء باستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما حول الاتهامات المتبادلة أو بقرارات أخرى.

,حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة بعد اقل من شهرين على زفافهما الأسطوري وسجودها في قاعة الحفل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.
وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

,حرر المطرب الشعبي حسن شاكوش، محضرا ضد زوجته ريم طارق، يتهمها بسرقة نصف مليون جنيه والهروب من المنزل.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المطرب الشعبي حسن شاكوش، يتهم زوجته ريم طارق بسرقة نصف مليون جنيه والهروب من المنزل.

يأتي ذلك عقب قيام الزوجة بتحرير محضر ضد شاكوش تتهمه بالسرقة والاستيلاء على مجوهراتها، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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