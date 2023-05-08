عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استغاثة على الهواء ومفاجآت مدوية.. أزمة شاكوش وزوجته حديث السوشيال ميديا

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

سيطرت الأزمة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته على انتباه مستخدمي كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الجميع على متابعة أسباب اشتعال فتيل الأزمة بينهما.

 

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

دافعين فلوس | تداول فيديو مثير لـ حسن شاكوش بعد أزمته

سر اشتعال الأزمة 

حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة.

رد حسن شاكوش

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.

 

وكتب حسن شاكوش من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل ايه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله علي كل شئ”.

 

استغاثة والد زوجة شاكوش 

كشف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شيء.

أضاف طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية، أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس العرض والشرف من جانب شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

 

وتابع طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أن حسن شاكوش يتهم ابنتي بالاستيلاء على نصف مليون جنيه، مستدركا أن هذا الاتهام عار عن الصحة ولم يحدث تماما، "مافيش الكلام ده وأمن الكومبوند فتش سيارة ابنتي ولم يجد شيئا".

 

وأكمل طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أنه لدي تسجيلات تثبت التهديد لي ولأسرتي، والقانون، هو ما اذهب له في هذا الأمر وحقي محفوظ بالقانون.

مفاجأة مدوية يكشفها طليق زوجة شاكوش 

أجرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" مساء أمس الأحد، حوارا خاصا مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.

وخلال الحوار، تحدث طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن ما حدث أثناء الطلاق، قائلا: "لا يصح لها الزواج بسبب مرضها، والموضوع كبير أوي، وأثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسى الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد"، مشيرا إلى أن الزواج استمر بينهما عاما كاملا.

 

وتابع طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها رفعت القضايا من 4 أشهر، وعرف بها عن طريق المحامى، معقبا: "تعاملت معها بعفوية ولكنهم دخلونى فى دوامة".

شاكوش حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش أزمة شاكوش اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

خسائر كبيرة.. فيضانات وسيول تضرب مقاطعة جيانجشي بالصين

أدني مستوى في عام .. الدولار يتلقي ضربة قوية أمام الاسترليني

لاعب الأهلي: تعرضت للتنمر وسب والدي ووالدتي بدون ان اشارك في المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ