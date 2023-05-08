استغاثة على الهواء ومفاجآت مدوية.. أزمة شاكوش وزوجته حديث السوشيال ميديا

سيطرت الأزمة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته على انتباه مستخدمي كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الجميع على متابعة أسباب اشتعال فتيل الأزمة بينهما.

سر اشتعال الأزمة

حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة.

رد حسن شاكوش

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.

وكتب حسن شاكوش من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل ايه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله علي كل شئ”.

استغاثة والد زوجة شاكوش

كشف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شيء.

أضاف طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية، أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس العرض والشرف من جانب شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وتابع طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أن حسن شاكوش يتهم ابنتي بالاستيلاء على نصف مليون جنيه، مستدركا أن هذا الاتهام عار عن الصحة ولم يحدث تماما، "مافيش الكلام ده وأمن الكومبوند فتش سيارة ابنتي ولم يجد شيئا".

وأكمل طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أنه لدي تسجيلات تثبت التهديد لي ولأسرتي، والقانون، هو ما اذهب له في هذا الأمر وحقي محفوظ بالقانون.

مفاجأة مدوية يكشفها طليق زوجة شاكوش

أجرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" مساء أمس الأحد، حوارا خاصا مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.

وخلال الحوار، تحدث طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن ما حدث أثناء الطلاق، قائلا: "لا يصح لها الزواج بسبب مرضها، والموضوع كبير أوي، وأثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسى الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد"، مشيرا إلى أن الزواج استمر بينهما عاما كاملا.

وتابع طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها رفعت القضايا من 4 أشهر، وعرف بها عن طريق المحامى، معقبا: "تعاملت معها بعفوية ولكنهم دخلونى فى دوامة".