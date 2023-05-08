يبتعد عن الهبوط.. إيفرتون يكتسح برايتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

فاز إيفرتون على برايتون بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي.

تقدم عبدالله دوكوري بهدفين لإيفرتون في الدقيقتين الأولى و29 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله جيسون ستيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أحرز دوايت ماكنيل الهدف الرابع لإيفرتون في الدقيقة 76 وبعدها بثلاث دقائق سجل أليكسيس ماك اليستير الهدف الوحيد لبرايتون، قبل أن يحرز دوايت ماكنيل الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 32 نقطة ليغادر المركز قبل الأخير ويتقدم للمركز السادس عشر، وتوقف رصيد برايتون عند 55 نقطة في المركز السابع.