روسيا: واشنطن تهدد المحاربين الأمريكيين القدامى بسبب "يوم النصر"

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن سلطات الولايات المتحدة هددت المحاربين الأمريكيين القدامى في الحرب العالمية الثانية، الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى موسكو للاحتفال بيوم النصر، بإلغاء جوازات سفرهم.

وأوضح أنتونوف، أنه للسنة الثانية على التوالي، عطلت واشنطن رحلة المشاركين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية إلى موكب النصر.

وأضاف أن السلطات الأمريكية تضغط على قدامى المحاربين.

وقال أنتونوف: "لقد تعرضوا للترهيب بسبب إلغاء جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر إلى روسيا والمشاركة في الاحتفال بالذكرى 78 للنصر العظيم".