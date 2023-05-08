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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: واشنطن تهدد المحاربين الأمريكيين القدامى بسبب "يوم النصر"

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن سلطات الولايات المتحدة هددت المحاربين الأمريكيين القدامى في الحرب العالمية الثانية، الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى موسكو للاحتفال بيوم النصر، بإلغاء جوازات سفرهم.

وأوضح أنتونوف، أنه للسنة الثانية على التوالي، عطلت واشنطن رحلة المشاركين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية إلى موكب النصر.

وأضاف أن السلطات الأمريكية تضغط على قدامى المحاربين.

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وقال أنتونوف: "لقد تعرضوا للترهيب بسبب إلغاء جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر إلى روسيا والمشاركة في الاحتفال بالذكرى 78 للنصر العظيم".

أنتونوف الولايات المتحدة المحاربين الأمريكيين القدامى

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