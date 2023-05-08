أستاذ طب الأطفال: النزلات المعوية أشهر الأمراض المنتشرة في الصيف

قالت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، رئيس قسم الأطفال طب قصر العيني، أن فصل الصيف مرتبط بزيادة كبيرة لأمراض الأطفال، وذلك لعدة عوامل منها ارتفاع درجة الحرارة الرطوبة، وهذا عامل كبير لزيادة نشاط معظم البكتيريا والفيروسات، إضافة لانتشار الحشرات الناقة للأمراض مثل الذباب.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأطعمة أو المشروبات خارج المنزل ذات جودة منخفضة قد تكون أحد عوامل إصابة الأطفال بالأمراض المعدية خلال فصل الصيف، بجانب التغيرات المناخية الحالية.

وأشارت إلى أن الطفل كائن صغير مناعته محدودة وجهازه المناعي لا يقاوم مقارنة بالإنسان البالغ الكبير، وبالتالي يجب أن يكون هناك خارطة لوقاية الأطفال.

ولفتت أن الأمراض التي تنتنشر في فصل الصيف، تتمثل في أمراض الجهاز الهضمي مثل النزلات المعوية، والتي تكون على هيئة إسهال حاد مصحوب بقيء وارتفاع في درجات الحرارة، وهذا المرض يعتبر منذ سنوات المسبب الأول لوفيات الأطفال في الدول النامية، لكن مع محلول الجفاف والتطعيمات وزيادة الوعي وبدأت هذه الأمراض في الانخفاض.