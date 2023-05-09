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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر الحسابات الموثقة .. اختراق مستخدمي فيسبوك بهذه الطريقة

اختراق مستخدمي فيسبوك
اختراق مستخدمي فيسبوك بهذه الطريقة

حذر خبراء للأمن السيبراني مستخدمي فيسبوك Facebook  من طريقة جديدة يتم بها اختراق الحسابات، حيث يقوم "الهاكرز" بسرقة حسابات موثقة لشخصيات شهيرة ويقومون بإرسال رسائل للمستخدمين. 

 

وبحسب موقع TechRadar فإن الهاكرز يستهدفون سرقة واختراق الحسابات الموثقة لإرسال أعداد كبيرة جدا من الرسائل والتي تحتوي على روابط عند فتحها يتم اختراق المستخدمين فورا، ومن ثم سرقة البيانات الشخصية إضافة للبيانات الحساسة المتعلقة بتفاصيل الحسابات البنكية. 

  

واكتشف الخبير مات نافارا الحيلة الجديدة التي يقوم بها الهاكرز، حيث أشار نافارا إلى أن من يقف وراء الحملة استهدف أولاً صفحات شهيرة وموثقة على فيسبوك لديها أكثر من 7 ملايين متابع ثم أرسال رسائل كثيرة للمتابعين لاختراقهم بالتبعية.

 

 وحذر نافارا من أن الهاكرز إذا تمكنوا من الوصول ، فإنهم يقومون بتغيير اسم الصفحة إلى شركات شهيرة مثل ميتا أو جوجل مع الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء.

 

يقول نافارا إن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الحملة ، بما في ذلك كيفية اختراق الحسابات ، وكيف سمح فيسبوك للهاكرز بانتحال صفة شركة ميتا والاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء ، وكيف تمكنوا فعليًا من تشغيل الصفحات التي من الواضح أنها تعيد توجيه الجمهور المستهدف إلى موقع ويب مشبوه. 

 

وأفاد موقع TechCrunch أيضًا أن فيسبوك قام بتعطيل جميع الحسابات المتأثرة ، وإغلاق الصفحات الخبيثة، كما تظهر صفحات فيسبوك في الوقت الحالي ما إذا كانت الصفحة قد غيرت اسمها في الماضي. 

 

وقال متحدث باسم شركة ميتا لموقع TechCrunch: "إننا نستثمر موارد كبيرة في اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال والقرصنة، وعلى الرغم من صعوبة رؤية العديد من التحسينات التي أجريناها - لأنها تقلل من تعرض الأشخاص للمشكلات في المقام الأول - يحاول المحتالون دائمًا الالتفاف على إجراءات الأمان لدينا". 

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