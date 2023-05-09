الحبيب أحمد حسن: لسه هتشوفوا صقر جديد وهيعدي كمان.. فيديو

أعرب الحبيب أحمد حسن، لاعب المقاولون العرب الصاعد ونجل عميد اللاعبين المصريين أحمد حسن، عن سعادته الغامرة بإحرازه أول الأهداف مع فريقه المقاولون العرب خلال مباراة الحمام في كأس مصر.

وعن شعوره بإحرازه أول الأهداف في مسيرته، قال الحبيب أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، "فرحة غريبة والحمد لله وأنا برد على الناس اللي بيكلموه أني أنا ابن أحمد حسن ومعرفش أيه".

وأردف قائلًا: "ما زال لدي الكثير والمستقبل سيشهد وجود صقر جديد"، مضيفًا: "ولسه هيشوفوا صقر جديد وهيعدي كمان".

وعن تعامل والده معه، قال الحبيب: "والدي علطول بيتفرج على الماتشات ويتكلم معايا ويقولي أتعلمت من والدي ثقته في النفس وروحه في أرض الملعب".

وعن حلمه فيمسيرته، قال الحبيب: "حلمي هو الاحتراف وإن شاء الله سيحدث قريبًا".

وأشار الحبيب إلى أن مثله الأعلى خلاف الكابتن أحمد حسن من الجيل الحالي هما مروان عطية وحمدي فتحي، فيما على مستوى العالم فمثله الأعلى النجم الكرواتي لوكا مودريتيش.