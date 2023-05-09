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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي: المحور السياسي في الحوار الوطني مهم

حسام بدراوي
حسام بدراوي

 

 

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن محاور الحوار الوطني، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية تأتي في إطار، هناك إطار أكبر منه، وهو الإطار السياسي، فلا يوجد تغييرات تتم على المستويات دون مظلة سياسية.

وأضاف «بدراوي»، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «extra news»، أنّ المحور السياسي في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه عندما طولب بالمساهمة في الحوار الوطني، كانت وجهة نظره أن الإطار السياسي يتناول قضيتين رئيستين، حيث يجب أن تقوم الجمهورية الجديدة على العدالة ورؤية مصر 2030.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أنّ رؤية مصر 2030 تمس كل المحور المجتمعي، لافتًا إلى أنه كان طرفا في صناعة رؤية مصر 2030، وكان ذلك في عام 2014 وعام 2015، وكان مسؤولا عن الجانب التعليمي والصحي.

وأوضح، أن طبيعة منصبه في الحوار الوطني هو مد الحاضرين والمتناقشين بما جاء في الرؤية التي جرى وضع مؤشرات قياس ومدد زمنية لها من أجل تحقيق أهدافها.

أحمد الطاهري extra news الإعلامي أحمد الطاهري الجمهورية الجديد المحور السياسى

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