ضياء رشوان: وسائل الإعلام ستكون حاضرة في جميع جلسات الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن وسائل الإعلام ستكون حاضرة في جميع جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن عدد الأطراف والجهات المشاركة في افتتاح جلسات الحوار الوطني، أكبر بكثير مما كنا نتوقع، وعكست كل فئات مصر، وبالتالى وجب علينا فى هذا البيان نوجه شكرنا لكل هذه الأطراف.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مجلس الأمناء اتخذ نوعين من القرارات وأصدر بيانين متصلين ومنفصلين فى نفس الوقت، لافتا إلى أن البيان الأول يحمل تفاصيل من جلسات الأسبوع الأول للحوار.



وأوضح ضياء رشوان أن كل هذه الأطراف المشاركة ستتكاتف خلال الفترة المقبلة حول الجلسات وما يفضى له الحوار من مقترحات ترفع لرئيس الجمهور الذى لن يتأخر عن اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الشعب المصرى، لافتا إلى أن الجزء الثانى من البيان خاص بقرارات العفو الرئاسى التى اتخذها الرئيس السيسى فى اتجاه بعض المحكوم عليهم.