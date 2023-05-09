إسرائيل تقصف راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.



وأشار جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه إسرائيل".

وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية موقعاً لإنتاج مواد تستخدم في إنتاج صواريخ منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".



وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابع للتنظيم، وراجمة صواريخ وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".

وذكر البيان ايضا أن “الهجوم يشكل على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية”

في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، وتمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".