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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لصابرين ونجلها عبر انستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة صابرين، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت بعيد ميلاد أبنها، وكتبت في رسالة حب: “كل سنة وانت جوه قلبي ونن عيني السنة دي كانت اصعب سنة لانك كنت بعيد وبتاخد اول خطوات طريقك”.

من جانب اخر، قالت الفنانة صابرين، إن الدراما في مصر بدأت من خلال الكلمة أي الموضوع، وكان دائما ما يخرج العمل من حواري وشوارع وبيوت مصر، و«جميعا كنا شبه بعض وأوجاعنا ومشاكلنا واحدة.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «هوليود الشرق» الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان فيه دفا، وأتذكر في ليالي الحلمية ورأفت الهجان، كانت الحلقات تتكلم عن الشخصية المصرية بكل شرائحها، وكان الرائع أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد ومحمد جلال عبدالقوي، أعمالهم من نسيج مجتمع يحمل آلام وآمال».

أحدث ظهور الفنانة صابرين التواصل الاجتماعي انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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