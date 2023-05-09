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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد تايسون.. رحلة أبو صدام من لاعب ملاكمة لأفضل ممثل بمهرجان القاهرة

محمد ممدوح
محمد ممدوح

يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح أو تايسون كما يلقبه أصدقاؤه المقربين، بعيد ميلاده الـ42، حيث أنه من مواليد 9 مايو عام 1981.

 

ولد محمد ممدوح بالكويت ، حيث أن والده كان يعمل هناك فى الثمانينات من القرن الماضي، ثم عاد إلى القاهرة وتحديدا فى منطقة الحلمية القديمة وبدأ حياته منها. 

 

السبب وراء تسمية محمد ممدوح بتايسون

ويعرف الفنان محمد ممدوح داخل الوسط الفني وخارجه بلقب تايسون، وهو اللقب الأشهر على الإطلاق، حيث أطلق عليه مدربه الخاص أثناء فترة الدراسة هذا اللقب لكونه كان يلعب ملاكمة أثناء الدراسة.

وسرد ممدوح أو تايسون تفاصيل هذه القصة عندما حل ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، فى برنامجها الشهير صاحبة السعادة وقال تايسون أنه أثناء فترة دراسته كان يقوم بالهروب من اليوم الدراسي بسبب لعب الملاكمة، وأطلق عليه المدرب الخاص به لقب تايسون أسوة باللاعب مايك تايسون الأسطوري، حيث أن مايك تايسون كان شهير بأن نفسه القصير فى جميع الجولات، وهو نفس الشىء الذي كان يتميز به تايسون أثناء لعبه للملاكمة فأطلق عليه نفس الاسم.

 

بداية مشوار محمد ممدوح 

وبدأ محمد ممدوح مشواره الفني فى المسرح حيث أن أول أعماله الفنية كانت مسرحية أهلا يابكاوات بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وخليل مرسى ورشدى الشامي للراحل لنين الراملى والمخرج عصام السيد.

وبعدها بدأ محمد ممدوح فى تقديم بعض الأدوار الصغيرة فى كثير من الأعمال منها لحظات حرجة وإبرهيم الأبيض وحكايات وبنعيشها .

 

نجومية محمد ممدوح

وبعدها قدم محمد ممدوح العديد من الأعمال التى كانت سببا فى تشكيل هويته الفنية وبدء نجوميته فى السينما والتلفزيون فقدم مسلسل نيران صديقة ومسلسل باب الخلق مع الراحل محمود عبد العزيز وإمبراطورية مين وفيلم يوم ملوش لازمة مع محمد هنيدي والفيل الأزرق مع كريم عبد العزيز 

 

تألق محمد ممدوح

وبدأ تألق الفنان محمد ممدوح فى السينما والدراما بعد دوره فى فيلم ولاد رزق والذى كان يجسد فيه شخصية الضابط رؤوف حمزاوي، حيث تسببت هذه الشخصية فى إنطلاقته الحقيقة سواء فى السينما أو التلفزيون.

فقدم بعدها مسلسل جراند أوتيل والذى تسبب فى وضع محمد ممدوح ضمن فئة نجوم الصف الأول بعد تألقه فى شخصية أمين التى تفاعل معها الجمهور وقتها فى رمضان 2016 ليخرج من عباءه الدراما إلى السينما ويقدم أول فيلم بطولة مشتركة مع محمد ثروت وأكرم حسني بعنوان بنك الحظ، ثم فيلم الخلية مع أحمد عز ليكرر نجاح فيلم ولاد رزق من جديد ثم مسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي لينجح نجاح مختلف معها.

 

أعمال البطولة المطلقة

وأنطلق محمد ممدوح فى عالم الفن بسرعة الصاروخ ليصبح واحد من نجومه القليلين الذين يستطيعون أن يشكلوا موهبتهم لتتناسب مع كل شخصية سواء كانت درامية او كوميدية أو تراجدي فجميهم نجح فيهم تايسون ببراعة وبدأ فى تقديم أعمال البطولة المطلقة فقد فيلم أبو صدام وحصل فيه على جائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائى ثم قدم مسلسل رشيد فى رمضان هذا العام ونجح نجاحا كبيرا.
 

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