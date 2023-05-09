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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 قياديين من الجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في الغارات التي شنها سلاح الجو التابع له على قطاع غزة، وهددت الحركة بالثأر لأرواح قيادييها.

ونقل عن مصدر في الجهاد الإسلامي أن القادة الثلاثة هم جهاد غنام، وخليل البهتيني، وقيادي ثالث لم يتم التحقق من هويته بعد.


وأكد وصول عدد من الإصابات لمشفى النجار برفح جراء قصف شقة سكنية بحي الجنينة برفح.

كما نقلت عدة إصابات جراء قصف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا أن طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع جنوبي قطاع غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن "أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع التطورات الميدانية في ظل تنفيذ الاحتلال لعدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الغارات أدت إلى مقتل قائدين في حركة الجهاد الإسلامي هما خليل البهتيني، وطارق عز الدين، وعائلتيهما.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. 

أجهزة وزارة الداخلية الآمن الوطني الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي

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