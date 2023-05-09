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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا.  

وقالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة رويترز، إن جهاد الغنام القيادي الكبير في الحركة وزوجته قتلا في الضربات الجوية.

 وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية، غارات على القطاع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتها، نعت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان "الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية".

وأوضحت أنهم "ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم الثلاثاء، ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم".

وأفاد مصدر أمني بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منزلان لقياديين في سرايا القدس.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس.

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