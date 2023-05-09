ظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث وزوجته في "أميركان آيدول"|شاهد

تفاجاً جمهور برنامج اكتشاف المواهب الأميركي الشهير "أميركان آيدول" بظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتبادل الملك المتوج حديثاً على عرش بريطانيا الحديث مع حكام البرنامج الشهيرين المغني الأميركي لايونل ريتشي والمغنية الأميركية كاتي بيري.

وخلال التصوير الذي تم بغرفة بقصر باكنغهام، سأل الملك ريتشي مازحا "أردت فقط التأكد كم من الوقت ستستغرق في استخدام هذه الغرفة؟".



ورد ريتشي بقوله إنه هو وبيري عليهما مغادرة الغرفة الملكية على الفور.

وشكر الملك ريتشي وبيري على مشاركتهما بالغناء خلال احتفالات تتويجه وقال: "شكراً جزيلاً على أدائكما الرائع. إنه لمن دواعي سروري أن تكونا هنا".

وكان ريتشي وبيري من ضمن أشهر المغنيين الذين شاركوا بالحفل الموسيقي الذي صاحب احتفالات تتويج تشارلز الثالث.

