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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة .. خطورة تمارين الجيم العنيفة على الأطفال

كارثة.. خطورة تمارين
كارثة.. خطورة تمارين الجيم العنيفة على الاطفال

انتشرت بشكل كبير علي مقاطع التواصل الاجتماعي فيديو  لطفل برازيلي يسمى كوزينيو نيتو  يبلغ من العمر 12 عامًا ويظهر وهو يقوم بتدريبات عنيفة داخل إحدي صالات الجيم ويقوم برفع أثقال أضعاف وزنه.

وآثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا من  خطورة التمارين العنيفة علي  الأطفال .. لذلك فان التمارين الرياضية العنيفة في صالات الجيم،  خطر يهدد الأطفال  ، خاصة أن الكثيرين يبحثون دائما ويندفعون وراء مايسمى  " الفورمة " وبناء العضلات ويتجاهلون الآثار السلبية الناتجة عن تمارين كمال الأجسام العنيفة علي صحة الأطفال خاصة  في سن صغيرة.

أكد خبراء كمال الأجسام أن اللعب فى صالات الجيم مسموح به للأطفال بعد سن 12 او 13 سنة، وهذا بشرط أن يلعب تحت إشراف مدرب، لأن في هذه السن العظام لم تكتمل نموها بعد بشكل كامل، لذلك يجب ألا يتم التحميل على الطفل في هذه السن بالأوزان، والتمرين المناسب له هو ما يسمى بالتوافق العصبي العضلي .. نتعرف علي   أضرار ومخاطر  التمارين الرياضية العنيفة على الأطفال وفقًا لموقع"Livestrong"

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ما هي مخاطر رياضة كمال الأجسام على الأطفال  ؟

 

⁃ عدم ممارسة الرياضة في صالات الجيم للأطفال أقل من 10 سنوات.

⁃ تمارين الحديد تؤدي إلى الضغط على صفائح النمو بالعظام

⁃ قد يؤدي رفع أوزان ثقيلة للغاية إلى حدوث تمزق في الشرايين الرئيسية في القلب ماقد يؤدي للموت.

⁃ يؤدي حمل أوزان ثقيلة إلى حدوث ضرر على العظام والعمود الفقري،

⁃ ومن الممكن أن يؤدي رفع أوزان ثقيلة إلى حدوث انزلاق في أحد غضاريف الفقرات أو حتى حدوث تمزق فى الأربطة.

⁃ يؤدي الاستخدام الخاطئ للأوزان إلى حدوث إصابات عديدة في حال استخدامها دون خبرة أو معرفة مسبقة بكيفية استخدام بعض أجهزة الأثقال دون وجود المدرب الرياضي

⁃ تعمل تمارين رفع الأثقال العنيفة على إجهاد العضلات والمفاصل، لذلك لتجنب حدوث أضرار نتيجة رفع الأثقال.

⁃ خطر التعرّض لتصلّب الشرايين والتشنّجات بسبب زيادة العضلات بشكلٍ سريع.

⁃ تلف الأعصاب والعضلات والعظام، التصرّفات العدوانيّة والقلق والتوتر،

- زيادة احتمالات الإصابة بهشاشة العظام على المدى البعيد.

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