نشرة المرأة.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن ابتعد عنها فورا.. أطعمة تسبب مرض السكر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل باستا حارة بالجبن، بمذاق لا يقاوم، فالأغلبية يعشقون تناول الباستا.

تحلم كل فتاة بإطلالة أكثر جمالا وتبدأ إطلالتها من وجها،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إستعمال هذا الماسك الطبيعي الذى يساعد فى الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.



السكري هو مرض عضال ينمو بسرعة، هناك العديد من الأسباب لمرض السكري ، حيث يعتبر نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسية.

أظهرت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من البشرة الحساسة من الرجال،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن إستعمال هذه الموهدئات للبشرة .