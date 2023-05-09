عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن ابتعد عنها فورا.. أطعمة تسبب مرض السكر

نشرة المرأة
نشرة المرأة

 نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن 

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل باستا حارة بالجبن، بمذاق لا يقاوم، فالأغلبية يعشقون تناول الباستا. 

لوجه كالقمر وفرق ملحوظ.. استعملي هذا الماسك الطبيعي

تحلم كل فتاة بإطلالة أكثر جمالا وتبدأ إطلالتها من وجها،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إستعمال هذا الماسك الطبيعي الذى يساعد فى الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.
 

ابتعد عنها فورا.. أطعمة تسبب مرض السكر

السكري هو مرض عضال ينمو بسرعة، هناك العديد من الأسباب لمرض السكري ، حيث يعتبر نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسية.

تعاني من البشرة الحساسة .. 4 مكونات رخيصة للتهدئة

أظهرت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من البشرة الحساسة من الرجال،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن إستعمال هذه الموهدئات للبشرة .

البشرة الحساسة الأخبار المهمة اطلالة اخبار اطلا الشيف عظيمة حمدي النساء النظام الغذائي غير الصحي النظام الغذائ الوجة المكونات الوقت الماسك الطبي ابتعد عنها فورا أطعمة تسبب مرض السكر تعاني من البشرة الحساسة 4 مكونات رخيصة للتهدئة استعملي هذا الماسك الطبيعي المرأة والصحة مجالي المرأة والصحة وقع “صدى البلد” ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

"أكتر واحدة هتساعدك".. نصيحة جديدة من ياسمين عز للسيدات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل المكرونة بالجبنة

طريقة عمل سلاطة المكرونة بالدجاج

لعشاق المطبخ الإيطالي.. طريقة تحضير اللازانيا زي المطاعم

ترشيحاتنا

تحذير رهيب من انهيار الدولار الأمريكي في هذه الحالة الوحيدة

"غلطة لا تغتفر".. مسؤول أوكراني يوبخ سفير بلاده في ألمانيا

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

أوكرانيا تعلن عن إحباط هجوم بـ 15 صاروخاً روسيا

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ما هي علامات الحسد والعين في الرزق؟.. الإفتاء: اتقوه بـ3 سور صباحا ومساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ