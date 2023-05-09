تعاني من البشرة الحساسة .. 4 مكونات رخيصة للتهدئة

أظهرت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من البشرة الحساسة من الرجال،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن إستعمال هذه الموهدئات للبشرة .

مكونات لتهدئة البشرة الحساسة

كشف موقع هيلثي عن بعض المكونات التي تعالج البشرة وتساعد فى التهدئة ويمثابة مضاد للالتهابات لتجربتها إذا كان حاجز بشرتك معرضًا للخطر ، سواء كان ذلك بسبب المكونات النشطة أو العطور أو الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الصدفية أو الأكزيما

1. الصبار معروف جيدا بخصائصه المهدئة للبشرة، يفيد في علاج حروق الشمس وغيرها من تهيج الجلد الطفيف، يمكنك أن تجده كمكون في منتجات العناية بالبشرة والشعر.

2. الجلسرين باعتباره مرطبًا ، فإنه يجذب الماء ويحافظ عليه. غالبًا ما يستخدم بواسطة منتجات العناية بالشعر والبشرة لتعزيز الترطيب، يعتبر هذا المكون آمنًا جدًا ومن غير المحتمل أن يسبب تهيجًا للجلد.

3. الشاي الأخضر إلى جانب إبطاء علامات الشيخوخة، فإن هذا المضاد للأكسدة له خصائص مهدئة للبشرة، وجد الباحثون أنه يحسن مستوى رطوبة الجلد وقد يقلل أيضًا من الالتهاب.

4. حمض الهيالورونيك المعروف بقدرته على الانتفاخ والاحتفاظ بالرطوبة في الجلد أو الشعر، إنه لطيف بما يكفي لاستخدامه على البشرة الحساسة دون التسبب في حدوث تهيج.