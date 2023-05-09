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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة كازاخستنية : نستكشف فرصا جديدة للاستثمار في التعدين بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات التى نفذتها مصر فى قطاع التعدين وحرصها على تطويره وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيه، حول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد.

وأوضح الملا أن الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين نجحت فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية "سنتامين – بارك جولد – آخ جولد – بى تو جولد - لوتس جولد وغيرها من شركاء قطاع التعدين فى مصر".

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جاء ذلك خلال اللقاء مع وفد الشركة الكازاخستانية Qazaq Geophysics برئاسة جليم نورجانوف، والتى قدمت عرضاً حول ما لديها من خبرات وإمكانيات تقنية فى مجال التعدين.

وأوضح الوزير انفتاح مصر على الاستثمارات الجادة والخبرات والجديد فى مجال التقنيات المستخدمة فى صناعة التعدين، مشيراً إلى أن الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولى للتعدين التى ستعقد بالقاهرة خلال يومى 18 و19 يوليو 2023 والتى ستضم ممثلين لجميع أطراف صناعة التعدين من قادة ومسئولين ومستثمرين وشركات تعدين وشركات خدمات وإمدادات، ما يوفر فرصاً لمزيد من الوعى بهذه الصناعة الحيوية ويضفى دعماً على جهود زيادة مساهمتها فى الاقتصاد.

من جانبه، قال نورجانوف إن الشركة كواحدة من مجموعة kazakhmys القابضة المتخصصة بمجال التعدين تعمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بمصر فى ظل الاهتمام الواضح بتطوير صناعة التعدين المصرية وإطلاق إمكانيات هذا القطاع. 

وأضاف أن الشركة لديها خبرة بالسوق المصرى والتطور الذى تعمل الدولة على إحداثه واستقطابها لاستثمارات قوية فى قطاع التعدين، كما أن لديها خبرة مباشرة مع قطاع البترول بمصر من خلال التعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، وأنها ستعمل على نقل خبراتها فيما حققته من نجاحات بكازخستان لمصر، وكذلك ستعمل على أن يكون لها تجربة نجاح مماثلة هنا. 

وأشاد بقرار مصر بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية كأحد المؤشرات الهامة على تحول مصر لدولة تعدينية، حيث إن ما قامت به مصر هناك تجربة مشابهة له تمت بكازاخستان وتمت بنجاح، كما أكد حرص الشركة على التواجد فى الدورة القادمة لمؤتمر مصر للتعدين.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب، نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى، والجيولوجى ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

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