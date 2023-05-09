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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء سفاجا يستقبل 466 عالقا من السودان بينهم 5 بريطانيين وأمريكى

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل ميناء سفاجا البحرى، صباح اليوم 466 شخصا من العالقين فى السودان، من جنسيات مختلفة، وكان فى استقبالهم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.

وأزالت الأجهزة المختصة داخل الميناء العقبات للعالقين فى السودان ونقلهم فور وصولهم إلى الميناء داخل اتوبيسات مكيفة، بالتعاون بين الأجهزة المصرية المختلفة التى رحبت بوصول العالقين من الجنسيات المختلفة.

وتبين أن العالقين الذين وصلوا صباح اليوم إلى ميناء سفاجا البحرى، يبلغ عددهم 466 عالقا بينهم 272 سودانى الجنسية، و184 مصريا، و5 بريطانيين، وأمريكى الجنسية، وعالق من دولة كينيا.

من جهة أخرى كان قام وفد أممى يضم ممثلين عدد من المنظمات الدولية بزيارة معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ضم ممثلين عن 8 منظمات أممية منها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى، حيث أطلع الوفد على الخدمات التى تقدمها مصر للعائدين من السودان.

البحر الأحمر الحدود المصرية السودانية هيئة موانئ البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري

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