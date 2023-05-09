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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الغزاوي: الأهلي جاهز لتنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد

صدى البلد

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، جاهزية النادي لانطلاق البطولة في السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، والتي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة، من حيث حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها، بتنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

وقال الغزاوي إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وفر جميع الأجواء اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.

وأضاف أن الأهلي جاهز وقادر على تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الأفريقي، وأن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تواجه الفرق المشاركة بالبطولة.

وشدد رئيس اللجنة على أنه تم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة البطولة تعمل على مدار 24 ساعة لحل أي مشكلة تواجه الوفود المشاركة في البطولة.

 

محمد الغزاوي مجلس إدارة الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة محمود الخطيب

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