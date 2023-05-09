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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة: 167 قطعة آثرية تعرض في المتحف التعليمي بقصر الزعفران

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار احمد عيسي

قال وزير السياحة والآثار احمد عيسي، إن المتحف التعليمي بقصر الزعفران في جامعة عين شمس تحفة معمارية فريدة شاهدة على تاريخ مصر الحديث وهو نتيجة تعاون بين المجلس الأعلي للآثار وجامعة عين شمس، لابراز معالم الحضارة المصرية العرية ونشر الوعي السياحي والآثري بين شبابنا.

أوضح وزير السياحة والآثار في كلمة له خلال فعاليات افتتاح المتحف التعليمي بقصر الزعفران في جامعة عين شمس اليوم ، أن زيارات المتحف لن تقف فقط على طلاب جامعة عين شمس بل ستطال أيضا جميع الباحثين و الدارسين فى كافة الجامعات المصرية للتعرف على القطع الآثرية لقضاء تجربة متميز تعكس تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة عبر عرض 167 قطعة آثرية من مختلف الحقب التاريخية منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث .

وزير السياحة والآثار احمد عيسي

أشار وزير السياحة و الآثار الي أن المتحف يضم قطع آثرية من نتائج أعمال البعثة المصرية الآثرية لجامعة عين شمس و العاملة فى منطقة عرب الحصن والتى تحوى جانب من تاريخ منطقة عين شمس الآثرية منذ النشأة حتى يومنا هذا ، مؤكدا فخره بالتعاون المشترك بين المجلس الاعلي للاثار وجامعة عين شمس .
أفاد انه فى ظل ماتحظى به مصر من كنوز آثرية فقد اهتمت الدولة المصرية بالغا بملف الاثار و الذى شهد افتتاح المتاحف وتطوير اخري ، بالاضافة الى المتحف القومى للحضارة المصرية و المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحة الفترة المقبلة ، كهيئات اقتصادية مستقلة مؤكدا ان المتاحف تعد وسيلة تعليمية وتبادل الثقافات وربط الحاضر بالمستقبل .

وزير السياحة والآثار احمد عيسي

اشار الى ان متاحفنا واجهت تحديات كبيرة سابقا خاصة أن الموازنة المالية للمجلس الاعلي للاثار العام الماضي 3.2 مليار جنيه ، مشيرا الى ان متحف واحد فقط في نييويورك يصرف 600 مليون دولار للحفاظ على التجربة السياحية و اثلرة ، قائلا : أن المجلس الاعلى للاثار يقوم على 2000 موقع اثري وقرابة 40 متحف والمجلس مسئول عن ترميمها و الحفاظ عليها .
ووصف وزير السياحة و الآثار ، أن الانفاق على المتاحف و المناطق الآثرية مازال يشكل تحدى ، مؤكد ان متاحفنا و اثارنا تستحق قدرات انفاقية كبيرة نظرا لقيمتها التاريخية.
 

وزير السياحة والاثار المتحف التعليمي بقصر الزعفران قصر الزعفران جامعة عين شمس المجلس الاعلى للاثار

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