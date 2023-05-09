عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من 733 سنة سجن.. مالك صيدليات شهيرة مطلوب في 820 قضية.. تفاصيل

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة مقيم بالقاهرة، هارب من محموعة أحكام قضائية بين التهرب الضريبي والشيكات والتبديد، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

معمولك عمل وهتتعالجي.. سيدة تتهم زوجها وأصدقائه بتصويرها في أوضاع مخلة|تفاصيل

بسبب علقة ساخنة.. فتاة الطالبية تهرب من خناقة شقيقها للبلكونة| القصة الكاملة

القصة الكاملة لضبط مالك صيدليات شهيرة

 أكدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام، عن كشفت تردد مالك صيدليات شهيرة على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتهربه من تنفيذ 820 حكم قضائي في قضايا مختلفة ما بين التهرب الضريبي والشيكات.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتم ضبط مالك الصيدليات الشهيرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده والتي بلغ عددها 820 حكما قضائيا بإجمال 733 سنة حبس، أقر بها، وتحرر المحضر اللازم ورى إستكمال الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الداخلية: مالك صيدليات هارب من 820 حكم

وكشفت تحريات أجهزة أمن وزارة الداخلية، أن مالك مجموعة الصيدليات الشهيرة، مقيم بالقاهرة وهارب من محل إقامته الأصلي خشيةً ضبطه، وتبين هروبه من التنفيذ فيما بلغ عدده 820 حكما قضائيا، في قضايا تهرب ضريبي وشيكات وتبديد.

وشرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المذكور، هارب من أحكام قضائية في قضايا تهرب وشيكات وتبديد لصالح العديد من شركات الأدوية وكذا المواطنين، وصادر بحقه إجمالي مدد حبس وصلت لـ 733 سنة، وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

التحريات: المتهم هارب من 733 سنة حبس

ومن المنتظر، عرض مالك مجموعة الصيدليات الشهيرة على النيابة العامة في القاهرة، وذلك للتقدم بإستئناف على الأحكام القضائية، وكذا تقنين أوضاعه مع الضرائب وإنهاء القضايا المتهم فيها، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة هارب من أحكام قضائية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار مواصلة جهود البحث عن المحكوم عليهم والهاربين تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة هارب من محل إقامته، ومطلوب تنفيذ 820 حكم قضائي عليه، بإجمالي مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، والأحكام جميعها لصالح شركات أدوية ومواطنين.

الداخلية مالك صيدليات صيدليات شهيرة صاحب صيدليات شهيرة وزارة الداخلية هارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

بسبب علقة ساخنة.. فتاة الطالبية تهرب من خناقة شقيقها للبلكونة| القصة الكاملة

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

معمولك عمل وهتتعالجي.. سيدة تتهم زوجها وأصدقائه بتصويرها في أوضاع مخلة|تفاصيل

التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

ترشيحاتنا

نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

مصر لا تنسى أبناءها.. ملحمة إنسانية نفذتها الدولة لإجلاء العالقين في السودان

على طريقة عادل إمام ولبلبة.. سيدة وزوجها وراء جثة كفر الشيخ|تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ