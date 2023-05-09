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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معمولك عمل وهتتعالجي.. سيدة تتهم زوجها وأصدقائه بتصويرها في أوضاع مخلة|تفاصيل

سيدة - ارشيفية
سيدة - ارشيفية

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام سيدة أجنبية لزوجها الطبيب و2 آخرين في منطقة القاهرة الجديدة، وتعرضها لواقعة إغتصاب وتصوير على يد متهم ثالث.

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وتبين من تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، أن المجني عليها تحمل جنسية أجنبية، وأتهمت زوجها بالنصب عليها، وإستيلائه على مبلغ 700 ألف جنيه منها على سبيل علاجها من السحر، حيث جاء في التحقيقات، أن السيدة متزوجة من طبيب، وقالت في أوراق القضية أنه أخبرها بأن هناك من أحدثت لها «عملا» ويستوجب الذهاب إلى شخص لعلاجها وإزالة ذلك العمل.

كما قالت السيدة الأجنبية أمام جهات التحقيق في القاهرة، أن زوجها وصديقه إصطحبوها إلى شخص ثالث، بحجة علاجها من السحر، وقاما بتصويرها أثناء قيام المتهم الثالث باقامة علاقة معها، ثم هددوها بذلك مقابل الحصول على أموال منها.

وكشفت السيدة أمام جهات التحقيق تفاصيل ما تعرضت له على يد زوجها وشخصين أخرين، حيث أكدت على إصطحاب زوجها الطبيب وصديقه لها إلى المتهم الثالث الذي اقنعها بقدرته على إزالة العمل والسحر الواقع عليها، إلا أنه قام بمواقعتها وتصويرها اثناء ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة أفاد بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال على يد زوجها و2 آخرين، والإستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه بزعم علاجها من السحر الواقع عليها، وشكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات وأقوال السيدة أمام أمن القاهرة، قيام صديق زوجها بعرض مساعدتها في العلاج، وذهبوا بها إلى شخص لإزالة العمل، إلا أن الأخير قام بمواقعتها وصور مقطعا لما حدث معها، ثم طلبا زوجها الطبيب وصديقه منها 700 ألف جنيه مقابل عدم فضحها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على زوج المجني عليها وصديقه، وأمرت جهات التحقيق في القاهرة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث، كما قررت حبس زوج السيدة وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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