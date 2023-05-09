الزراعة: عملية التوريد هذا العام ستتجاوز 4 ملايين طن قمح| فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إقبالا كبيرا من الفلاحين على عملية التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن تواجد نقط تجميع القمح بالقرب من مناطق المزارعين، يجعلهم أكثر حرصاً على التوريد، بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من الدولة.

الزراعة: هناك 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية

وقال "القرش"، أثناء استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن هناك 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن نظام التخزين في الصوامع، أدى إلى زيادة القدرة التخزينة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "عملية التوريد هذا العام لن تقل عن العام الماضي، وسوف نتجاوز الـ4 ملايين طن قمح، وهناك تنوع في مصادر استيراد القمح".