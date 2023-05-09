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افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس | وزير الاثار: تحفة فنية ومعمارية.. التعليم العالي: يجب استثمار الممتلكات القديمة بما يفيد المجتمع

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس يكشف سبب اختبار بدروم قصر الزعفران ليكون متحفًا

رئيس جامعة عين شمس :متحف الزعفران لجميع المواطنين في أيام الاجازات

وزير الاثار: متحف الزعفران بجامعة عين شمس  تحفة فنية ومعمارية

وزير التعليم العالي : يجب توجيه ممتلكات الجامعة الي المجتمع والدولة

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور والدكتور احمد عيسي وزير الاثار والسياحة  ورئيس الجامعة والنواب  وعميد كلية الآثار السابق ووزير الاثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي .

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن إنشاء متحف قصر الزعفران يأتي في إطار التعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار، مشيرا الي أن القصر مر بمحطات تاريخية قوية، منها توقيع معاهدة إنشاء جامعة الدول العربية في قصر الزعفران، وإقامة الأسرة السعودية الحاكمة في قصر الزعفران فضلا عن زيارة العديد من الملوك .

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وأشار رئيس جامعة عين شمس، في فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران، إلي أنه سيتم العمل علي التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لافتتاح متحف الزعفران في الإجازات للجميع المواطنين، مؤكدا أن المتحف ليس فقط للطلاب ولا للعاملين ولكن من حق المواطنين رؤية التاريخ الطويل .

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن متحف الزعفران هو تحفة فنية ومعمارية كان لابد من تطويرها وجاء ذلك من خلال برتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس، مؤكدا أن زيارة المتحف ليس للطلاب ومنتسبي جامعة عين شمس فقط، متابعا: السماح لجميع الدراسين والباحثين بالجامعات المصرية لرؤية المتحف .

أكد وزير السياحة والآثار خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس، أن المتحف يحتوي علي 167 قطعة أثرية من جميع العصور المصرية، مشيرا أن هناك اهتمام كبير بإعادة متحف الزعفران الي ماضيه العريق، متابعا: سيكون هناك متابعة لقصر الزعفران حتي يتم الانتهاء من تطويرها بالكامل .

أوضح وزير السياحة، أن هناك تحديا كبيرا أمام الدولة من خلال تطوير المتاحف المصرية، مشيرا الي أن المجلس الأعلى للآثار يقوم علي ادرة 2000 موقع اثري و40 متحف، متابعا: هناك تحدي للعمل علي تطوير تلك المتاحف لان ما يصرف علي تطويره اقل مما يحتاج بكثير .

أضاف أحمد عيسي، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية علي وضع استراتيجيات للتعامل مع الملفات الهامة منها المحاولة علي رفع ميزانية تطوير المتاحف المصرية .

ومن جانب اخر، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العليم ، إن افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس هو درس قوي لإعادة توجيه ممتلكات جامعة عين شمس الي المجتمع والدولة، مؤكدا أن افتتاح المتحف يعود بنا الي التاريخ والماضي، وذلك مع استخدام التكنولوجية الجديدة .

وأضاف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس: أدعو جميع المؤسسات التعليمية في إعادة النظر إلي جميع الممتلكات الأثرية التابعة لها لكي تستفيد منها الدولة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعنية لإعادة المناطق الأثرية التابعة للجامعات  إلى ماضيه وتطويرها .

ويضم المتحف مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.

وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي
مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.

ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م.

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جامعة عين شمس وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور الدكتور احمد عيسي وزير الاثار والسياحة عميد كلية الآثار السابق متحف قصر الزعفران Jobs Education

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