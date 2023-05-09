تفحم محتويات الشقة.. مصرع زوجين في حريق بالجيزة

لقى زوجان مصرعهما في الجيزة، جراء حادث تفحم منزلهما بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

مصرع زوجين في حريق شقة بالعمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة افاد بوقوع حادث حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة، إندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية في شارع أبو صابر، وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده.

وكشفت التحريات الأولية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفحم محتويات الشقة ووفاة مسن وزوجته جراء الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.