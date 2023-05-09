قوى عاملة المنيا تختتم دورة تدريبية للتعرف على مهن يحتاجها سوق العمل

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ؛ الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 8 متدربات ، ولدورة التكييف والتبريد ؛ لعدد 19 متدربا بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم وكذلك تدريب مهنى مناسب على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وتمكينهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية، أنه تم متابعة اختبار اتمام دورة التفصيل وذلك لعدد 8 متدربات واختبار دورة التكييف والتبريد وذلك لعدد 19 متدربا بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة وذلك من أجل اعدادهم الاعداد الامثل في المهن التى يحتاجها سوق العمل، بحضور علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة .

وأضاف مدير المديرية ، أن الاختبار النهائى شمل اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة بالمنشات التى تعمل في مجال صناعة الملابس ، وايضا العمل على توفير فرص عمل للشباب الذين اجتازوا دورة التبريد والتكييف ، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .

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