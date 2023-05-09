قوى عاملة الإسماعيلية تتابع العمل بمكتب الاستثمار

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية تفقدية لمكتب التشغيل التابع للمديرية والموجود بالمنطقة الحرة بالاستثمار ، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية ، أنه قام بعمل جولة تفقدية لمكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار ‏رافقه خلالها سامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الاحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، استقبلته خلالها هويدا حسن مديرة المكتب والعاملون به ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب.

وأكد مدير المديرية خلال الجولة أن المواطن المصري يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشعر بدور القوى العاملة على ارض الواقع ، وما تقدمه من خدمات بكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها في دراسة سوق العمل بشكل أكبر ، من خلال استراتيجية حقيقة تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وفى جميع الملفات ومنها العمالة غير المنتظمة ، ومراكز التدريب الاداري لتأهيل العاملين ، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع انطلاق الدولة المصرية نحو" الجمهورية الجديدة" وخطط التحول الرقمي بالوزارة.

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