عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي نصاب أوهم رواد التواصل الإجتماعي بحجز شاليهات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ألقت أجهزة الأمن القبض علي أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجز شاليهات .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لأجهزة الأمن من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الإتصالات.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للوقائع المشار إليها" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع المنوه عنها بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

15 مايو الإحتيال على المواطنين القبض علي النصب والاحتيال حجز شاليهات مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم بالقاهرة

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالنزهة

أمن القاهرة يكشف جرائم سرقة ويضبط الجناة

12 يوما .. غلق محور شينزو آبى بمدينة نصر لإستكمال المونوريل

5 خطوات لإجراءات تجديد جواز السفر عبر الإنترنت .. تفاصيل

جدد رخصة القيادة أون لاين في 9 خطوات .. تفاصيل

العثور على 4 كيلو حشيش بحوزة شخص بالتجمع الأول

فني مصاعد يسرق معدات اسانسير عقار بالمقطم

ترشيحاتنا

لارتكابهم مخالفات.. إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعى أسئلة اختبارات صفوف النقل بالقليوبية

مستودعات ذخيرة و30 جنديا.. القوات الروسية تشن هجمات في خيرسون ودونيستك

8 جبانات كاملة| القصة الحقيقية لإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت بالقاهرة

صيف وشتا في نفس اليوم.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

انهيار كامل..غضب واسع في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي الجديد

أول تعليق من فرنسا بشأن القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ