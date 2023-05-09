صيف وشتاء في نفس اليوم.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها اليومية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويهتم المواطن بمتابعة بيانات الهيئة للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة.

انخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لإنخفاض درجات الحرارة واستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبري ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء معتدلة ومائلة للدفئ على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، وأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، موضحة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل الصغري بين16 إلى 17 درجة مئوية، وتكون أجواء مائلة للبرودة على القاهرة حتي محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية.

3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الثلاثاء، 9 مايو، على أن تتحسن حالة الطقس نهاية الأسبوع، وتبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع.

وأوضح خبراء الطقس أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، مع فرص سقوط أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

وتتركز شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

حالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الطقس غدا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، ويظل الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا مع بداية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة .

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة.