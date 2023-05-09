انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب .. وجرام 21 مفاجأة

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 وينشر موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2886 شراء 2909 جنيهات

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2645 شراء 2666 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2525 شراء 2545 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2164 شراء 2181 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1683 شراء 1697 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1443 شراء 1454 جنيهات

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.