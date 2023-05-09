عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب .. وجرام 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 وينشر موقع “صدى البلد”،  من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2886 شراء 2909 جنيهات

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2645 شراء 2666 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2525 شراء 2545 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2164 شراء 2181 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1683 شراء 1697 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1443 شراء 1454 جنيهات

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سعر الذهب اليوم سعر مصنعية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

موضوعات متعلقة

أسواق الذهب تنتظر ترقب صدور بيانات محلية وعالمية

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أسابيع.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

سامح شكري يلتقي الرئيس سلفا كير في مستهل زيارته لجنوب السودان

الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

رئيس الوزراء يشهد فيلما وثائقيا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. أفضل استفتاح للصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ