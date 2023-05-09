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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 23% على سعر جوال موتورولا Motorola G22 في السعودية

Motorola Moto G22
Motorola Moto G22

يعرض موقع أمازون فرع المملكة العربية السعودية جوال  موتورولا  موتو جي 22 بخصم كبير يصل إلى 23% ليباع بسعر 498 ريال سعودي مع نسخة الذكرة وسعة التخزين 4Gb رام و128Gb روم.

Motorola Moto G22

مواصفات Motorola Moto G22

يأتي جهاز  موتورولا  مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 268 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 84.2%.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6765V/CB Helio G37 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 2.3 جيجاهرتز، وحدة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، مع نظام تشغيل أندرويد 12.

Motorola Moto G22

يحزم جوال “موتورولا” بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 20 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا، مع وزن إجمالي للجهاز 185 جم، وأبعاد طول 164 ملم وعرض 75 ملم وسمك 8.5 ملم، مع ظهر وإطار من البلاستيك.

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يأتي الجهاز بمجموعة من المستشعرات، منها بصمة الأصابع بجوار زر الطاقة والتشغيل، ومستشعرات التقارب والتسارع والجيروسكوب والبوصلة، مع دعم لاتصالات 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع أنظمة ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية 4 كاميرات، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مستعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

السعودية أندرويد 12 موتورولا موتورولا موتو جي 22 Motorola Motorola Moto G22 ميدياتك

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