السعودية.. قرار عاجل من وزارة الحج بشأن تصاريح معتمري الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة استقبال التصاريح لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من خارج المملكة حتى 30 شوال.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في تغريدة عبر “تويتر”، إن التمديد يأتي تحفيزا للشركات الراغبة في تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار، تمديد التقديم حتى نهاية شوال 1444هـ.

وفي وقت سابق، شرعت وزارة الحج والعمرة السعودية، في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وذلك لمن أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية، مشددة على إصدار تصريح الحج عن طريق منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أنه ينبغي على الذين أتمّوا مرحلة التقديم على الحج‬ استكمال التحصينات اللازمة والمتمثلة في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، ولقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الـ5 سنوات الماضية، وكذلك الانفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيم هذا الموسم، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي لإصدار التصاريح.

وتستقبل السعودية، غرة شهر ذي القعدة أولى طلائع الحجاج لحج هذا العام، وقد أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم الحج الحالي والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم.