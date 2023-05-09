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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هشام هلال بمناقشات الحساب الختامي 2021: يوجد تجاوزات في التكاليف والمصروفات لبعض الهيئات

صدى البلد

قدم النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الشكر والتقدير إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات علي الشفافية في إعداد التقرير المعروض حول الحساب الختامي2021/2022.، معلنا موافقته عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة عدد من الملاحظات الهامة بشأن ما ورد في التقرير، لافتا النظر إلى عدم دقة التغيرات  ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة بالموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف.

وأشار عضو مجلس النواب خلال كلمته إلى استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونًا.

كما نوه النائب هشام هلال إلى استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات لبعض الهيئات العامة والاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بدون أخذ موافقة مجلس النواب، حيث تبين للجنة استمرار تضمين بعض الهيئات العامة الاقتصادية فى حساباتها الختامية للسنة المالية 21/2022 زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها فى حينه.

وأشار هلال الى وضع مصر الاقتصادي وتأثره بالأزمات العالمية بدءا من فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على دول العالم المتقدمة، مثل أمريكا، منوها انه يوجد بعض القصور في أداء الحكومة:" لها مالها وعليها ما عليها".

ونوه رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة إلى وجود مؤامرة على الدولة المصرية، معقبا:" وجدنا دول كنا نعدها صديقة لمصر  أوقفت استثماراتها ، وأيضا رجال أعمال كونوا ثرواتهم الطائلة في مصر وأعلنوا انسحابهم فجأة".

الهيئات العامة الاقتصادية الجهاز المركزي للمحاسبات الحسابات الختامية الحساب الختامي الدكتور فخري الفقي النائب هشام هلال

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