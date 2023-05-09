عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك وحمة.. انتبه قد تكون مؤشرا لمرض مميت

الوحمة
الوحمة

الوحمة هى علامة جلدية تظهر لدي البعض ولكنها فى بعض الأحيان قد تكن مؤشرا لمرض خطير ومميت وهو سرطان الجلد لذا يجب إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة الحقيقة.

 

واكتشفت امرأة أوروبية تدعى إيلا سميث أن الوحمة التي تتشكل على جلدها هي ورم سرطاني، ويحذر الأطباء من الاستهانة بظهور الوحمة حيث أنها من الممكن أن تكون ورما سرطانيا علي الجلد كما حدث مع هذه المرأة الأوروبية.

 

 نقدم في هذا التقرير الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بسرطان الجلد وأعراضه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع healthdirect

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد هو نمو الأورام  في الجلد، وهو نمو الأورام في الجلد وعادةً ما يكون نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة، وعلى الرغم من أن الأجزاء المعرضة للشمس أكثر عرضة للإصابة، إلا أن مناطق الجسم المغطاة أيضًا تتعرض للإصابة بسرطان الجلد.


هل يمكن أن تتحول وحمة الجلد إلى سرطان الجلد بمرور الوقت؟

اكثر من  ثلث  الغدد الميلانينية وهو ( نوع من سرطان الجلد يتكون من الخلايا الصباغية) يُعتقد أنها تنشأ من وحمات صباغية غير سرطانية سابقًا ، ومع ذلك نظرًا لأن الوحمة الجلدية شائعة جدًا ، فإن الخطر الفعلي لتحول الوعاء الجلدي إلى سرطان الجلد بمرور الوقت يكون منخفضًا للغاية.

 

أسباب سرطان الجلد:

ينشأ سرطان الجلد الميلاني من الشامات الموجودة في الجسم، لذا يجب فحصها بشكل منتظم لمراقبة أيّ تغيّر في لونها أو حجمها أو شكلها وإذا لاحظت أيّ تغير، أخبر طبيبك على الفور .


- التعرّض الطويل لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية الصادرة عنها، كما أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والشعر الأشقر هم أكثر عرضة للإصابة بشكل عام من الأشخاص ذو البشرة الدّاكنة .


أعراض سرطان الجلد:

شامة جديدة أو تغيّر في شامة موجودة هما أكثر المؤشّرات شيوعا لاحتمال الإصابة بسرطان الجلد الميلاني، خاصة التغيّر في لون الشامة أو زيادة قطرها

نزيف، حكة، تقرّح وألم في الشامة هي من الأعراض الأقلّ شيوعا نمو جديد على البشرة، جرح لا يلتئم، أو تغيّر على نمو قديم.


الوقاية من سرطانات الجلد :

تجنب  أشعة الشمس وحروق الشمس واسمرار البشرة التي تسبب تلف الجلد وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد سواء التى تظهر فى صورة الوحمة أو أى نوع أخر.


استخدامْ مستحضرًا واقٍيًا من الشمس مع ذلك لا تقوم المستحضرات الواقٍية من الشمس بحجز كل الأشعة فوق البنفسجية الضارة، خاصة الإشعاع الذي يمكن أن يؤدي إلى الورم الميلانيني.


يوصي طبيب الأمراض الجلدية استخدام ملابس واقية من الضوء مناسبة .

الحرص على ارتداء نظارات الشمس، عن تلك التي تحجب كلا النوعين من الأشعة فوق البنفسجية —الأشعة فوق البنفسجية A وB.

تجنب أجهزة تسمير البشرة. الأنوار المستخدمة في جهاز تسمير البشرة تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تجنب الأدوية التي تزيد من حساسية الشمس. بعض الوصفات الشائعة والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك المضادات الحيوية، يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عن الآثار الجانبية لأي أدوية تتناولها. إذا كانت الأدوية تزيد من حساسيه اشعة الشمس.

متابعة الطبيب بالتغيرات التي تطفح على الجلد والفحص بانتظام عن نموات جديدة في البشرة أو تغييرات في الشامات الموجودة، والنمش، والنتوءات والوحمات.


علاج سرطان الجلد:

تعتمد طريقة علاج سرطان الجلد على مرحلة المرض، ويمكن أن تتفاوت من إزالة بسيطة للشامة أو المنطقة المصابة، وصولا إلى العلاج الإشعاعي، والعلاج بالتبريد، والعلاج المناعي بالإضافة إلى الجراحة.

الوحمة الأشعة فوق البنفسجية أشعة فوق البنفسجية اسمرار البشرة الإصابة بسرطان الجلد علاج سرطان الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

موضوعات متعلقة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

طريقة عمل الكريم كراميل بمذاق شهي

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ