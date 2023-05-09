عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال رجل الأعمال الأمريكي والمدير التنفيذي لـ”تويتر”، إيلون ماسك، إنه لا يمكن الوثوق بتطبيق “واتساب”.

وكتب ماسك، في تغريدة رداً على تقرير مستخدم أن تطبيق “واتساب” استخدم الميكروفون عدة مرات أثناء نومه: "لا يمكن الوثوق بـ واتساب".

بالإضافة إلى ذلك، وردًا على رسالة أحد المستخدمين بأن “واتساب” مملوكة لشركة “ميتا”، قال ماسك إن مؤسسي “واتساب” تركوا الشركة في حالة استياء، ثم أطلقوا أيضًا حملة ضد “فيسبوك”.

رسالة لـ ماسك.. أول تعليق من مدفيديف بعد رفع حظره على “تويتر”

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

وأشار ماسك، إلى أنهم قلقون بشأن ما عرفوه عن “فيسبوك” والتغييرات التي أجراها على “واتساب”.

 وقت لاحق، أضاف رجل الأعمال على صفحته أنه من الأفضل "عدم الوثوق بأي شيء”.

تويتر واتساب إيلون ماسك فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

موضوعات متعلقة

اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن خطط الهجوم المضاد

عالم لا يرحم.. مفاجأة صادمة لـ زيلينسكي بشأن وضع أوكرانيا بعد الحرب

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

الناتو: تزويد أوكرانيا بشحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة

قرار عسكري من وزير دفاع السويد يصدم أوكرانيا.. تفاصيل

خسائر كبيرة.. تراجع شديد في أسعار النفط العالمية

المكسيك تعلن إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بـ فيروس كورونا

اليوان يستبدل الأخضر.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

رددها 11 مرة.. آية قرآنية تطرد الجن والشياطين من المنزل

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ