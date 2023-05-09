"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

قال رجل الأعمال الأمريكي والمدير التنفيذي لـ”تويتر”، إيلون ماسك، إنه لا يمكن الوثوق بتطبيق “واتساب”.

وكتب ماسك، في تغريدة رداً على تقرير مستخدم أن تطبيق “واتساب” استخدم الميكروفون عدة مرات أثناء نومه: "لا يمكن الوثوق بـ واتساب".

بالإضافة إلى ذلك، وردًا على رسالة أحد المستخدمين بأن “واتساب” مملوكة لشركة “ميتا”، قال ماسك إن مؤسسي “واتساب” تركوا الشركة في حالة استياء، ثم أطلقوا أيضًا حملة ضد “فيسبوك”.

وأشار ماسك، إلى أنهم قلقون بشأن ما عرفوه عن “فيسبوك” والتغييرات التي أجراها على “واتساب”.

وقت لاحق، أضاف رجل الأعمال على صفحته أنه من الأفضل "عدم الوثوق بأي شيء”.