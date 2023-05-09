السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار في الرياض وهبوب رياح وأتربة في القصيم والحدود الشمالية خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، إن “منطقة القصيم تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة التاسعة مساء”.

وأضاف: “يؤثر ذلك على الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء”.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية حتى الساعة 12 ليلًا، ويؤثر ذلك على السلسل، وادي الدواسر.

وأشار المركز إلي أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة نتيجة رياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية حتى الساعة الواحدة صباح غد الأربعاء، ويؤثر ذلك على العويقيلة، رفحاء.